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Девушки могут стать пилотами боевых самолетов

Василиса Морозова
06:35 10.08.2019
Три девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков могут претендовать на звание пилота, рассказали в ВВС РФ.
Девушки могут стать пилотами боевых самолетов
© Фото: Минобороны России

Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в будущем могут стать пилотами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

Он отметил, что в настоящее время три проходящих обучение девушки выразили желание стать пилотами боевых самолетов. Вскоре им предстоит пройти дополнительный медконтроль.

«Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится очень хорошо», - сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

Как добавил командующий, учащиеся прекрасного пола демонстрируют прекрасный уровень подготовки, а также напор и высокие результаты при обучении.

В 2019 году в летное училище прошли отбор 15 девушек, в 2018 – так же 15, а в первый год набора – 16 представительниц слабого пола.

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