Захарова опубликовала фото в боксерских перчатках и с остроумной подписью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала шутливый пост в Facebook.

Дипломат выложила в социальной сети фотографию, где она стоит в платье, а на руках у нее боксерские перчатки красного цвета.

«Вы не стойте слишком близко: Я боксер, не только киска», - подписала Захарова снимок.

Остроумный пост оценили пользователи Сети, он набрал 4,6 тысяч отметок «нравится». Подписчики оставляют под фотографией восторженные комментарии.

© Мария Захарова, Facebook