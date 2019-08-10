Захарова опубликовала фото в боксерских перчатках и с остроумной подписью
Пост набрал 4,6 тысяч лайков и сотни комментариев.
© Фото: Мария Захарова, Facebook
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала шутливый пост в Facebook.
Дипломат выложила в социальной сети фотографию, где она стоит в платье, а на руках у нее боксерские перчатки красного цвета.
«Вы не стойте слишком близко: Я боксер, не только киска», - подписала Захарова снимок.
Остроумный пост оценили пользователи Сети, он набрал 4,6 тысяч отметок «нравится». Подписчики оставляют под фотографией восторженные комментарии.
«Добро должно быть с кулаками, а красота - в мягких перчатках», - написал один из пользователей Сети.
«Речь у нее льется мягко, четко, не спеша, да и внешне хороша», - добавил другой.
«Все по-существу, доходчиво и элегантно. Еще раз убеждаюсь, что наша дипломатия в надежных руках», - отметил третий.