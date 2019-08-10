Участникам тушения пожаров в Якутии выплатят деньги
Правительство страны выделит дополнительные средства Республике Саха (Якутия).
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Якутии выделят дополнительные средства из резервного фонда на тушение лесных пожаров. Сумма составит 390,9 млн рублей. Такое решение приняли в правительстве Российской Федерации.
«Поступившие средства, в первую очередь, планируется направить на погашение кредиторской задолженности перед местным населением, привлеченным на тушение лесных пожаров в этом году», - говорится на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).
Ранее с предложением выделить допсредства к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился глава республики Айсен Николаев.
Напомним, что режим ЧС из-за лесных пожаров в Якутии ввели 1 августа.