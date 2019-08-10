Участникам тушения пожаров в Якутии выплатят деньги

«Поступившие средства, в первую очередь, планируется направить на погашение кредиторской задолженности перед местным населением, привлеченным на тушение лесных пожаров в этом году», - говорится на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

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