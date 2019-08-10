В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

За плохой погодой в России стоят Соединенные Штаты, уверен депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Парламентарий считает, что погодные аномалии, наблюдаемые нынешним летом, вызваны применением Вашингтоном климатического оружия.

По словам политика, пожары в Сибири и проливные дожди в Москве связаны с атакой «вашингтонского обкома». Внешняя агрессия вызвана тем, что Россия превосходит Запад по военной мощи. В частности, за рубежом нет таких гиперзвуковых ракет для противостояния с РФ, поэтому якобы и решено было использовать против Москвы климатическое оружие.

«Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Пожары у нас, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает», - сказал Журавлев в эфире одного из федеральных каналов.

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в Сибири на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии был введен режим ЧС. По информации ФБУ «Авиалесоохрана», в тушении огня задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 26 воздушных судов.