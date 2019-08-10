Новая напасть: на Леди Гагу могут подать в суд

Певицу Леди Гагу может ждать многомиллионный иск. Малоизвестный композитор Стив Ронсен утверждает, что мелодию получившей Оскар песни «Shallow» из фильма «Звезда родилась», которую написала Леди Гага, украли у его композиции «Almost».

Мужчину смутил знакомый рисунок из трех нот - соль, ля и си-бемоль.

Для защиты интересов Гага наняла адвоката Орина Снайдера из Нью-Йорка.

«Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на имени успешного человека. Это позорно и неправильно», - приводит слова Снайдера Page Six.

Пока Ронсен утверждает, что именно он первоначально написал последовательность из трех нот, которая появляется в песне «Shallow» Леди Гаги, команда юристов, представляющих интересы артистки, отмечает, что последовательность распространена. Например, рисунок используется в треке Канзаса «Dust In The Wind», выпущенном в 1978 году.

В начале этого года суммы продаж песни «Shallow» на музыкальных платформах достигли отметки в миллион долларов.