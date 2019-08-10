Британия погрузилась во тьму: миллион человек остались без света
Серьезный сбой в подаче электроэнергии повлиял на транспортное сообщение.
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Около миллиона человек в Великобритании остались без электричества в пятницу, 9 апреля. Причиной тому стали проблемы с двумя генераторами.
Отключения электричества произошли в Мидленде, на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке Англии и в Уэльсе.
«Отключение электроэнергии повлияло на поездки», - заявили в министерстве транспорта.
Так, например, движение всех поездов с Кингс-Кросса было приостановлено большую часть вечера.
На Норткот-роуд, в Баттерси, была «апокалиптическая» сцена, когда светофор выключался и машины не останавливались.
«Учитывая, что это пятница, это последнее, с чем вы хотите столкнуться», - цитирует BBC пешехода Гарриету Джексон.
На данный момент проблема решена.