Дайвер чудом вырвался из пасти кровожадной акулы: кадры с места

В американском штате Флорида дайвер умудрился уйти живым от напавшей на него акулы. Инцидент произошел 3 августа, когда ничего не подозревающий аквалангист совершал подводное погружение вместе с друзьями недалеко от острова Ки Бискейн.

Внезапно из водной пучины вырвался подводный обитатель и вонзился ему в руку. Акула не стала убивать его, по каким-то причинам она пожалела свою жертву и уплыла в море. Кадры с места происшествия сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

На записи видно, как окровавленный дайвер забирается на судно, его подстраховывает находящийся рядом мужчина. Рука аквалангиста вся в крови. Экипаж вызвал скорую на место происшествия. Мужчину доставили на берег, где ему оказали медицинскую помощь.