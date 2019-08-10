Потоки воды после ливней разрушили дороги под Новгородом: видео

В Новгородской области из-за проливных дождей размыло несколько автомобильных дорог. Особенно пострадали жители Демянского, Маревского и Валдайского районов.

Разрушения коснулись дороги Истошно - Острешно - Вотолино и дороги Валдай - Демянск - Сухая Ветошь (в Демянском районе), дороги Молвотицы - Воскресенское - Заселье и дороги Шинково - Афаносово - Луг (в Маревском районе).

Люди выкладывают в социальных сетях фотографии и видеозаписи размытых дорог. На кадрах видно, что асфальт разрушен, по проезжей части стало невозможно двигаться.

Из-за ЧП многие жители отрезаны от населенных пунктов, где они могут закупиться продуктами и предметами первой необходимости. Спасатели и дорожные службы региона работают на месте аварии, сообщает ГУ МЧС по региону.