Сына экс-президента Киргизии Атамбаева допросили в МВД страны
Допрос состоялся 9 августа 2019 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Одного из сыновей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызывали на допрос в МВД государства.
«Моего брата Сейитбека вызывали на допрос, но вскоре отпустили», - написал второй сын экс-лидера Киргизии Сейтек Атамбаев в Instagram.
Напомним, что спецоперацию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начали проводить 7 августа. Атамбаев сдался правоохранителям самостоятельно 8 августа. На данный момент он арестован до 26 августа.