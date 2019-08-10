Минкульт предложил запретить проносить свою еду в кинозал

Министерство культуры России предложило запретить россиянам проносить с собой еду и напитки в кинозалы. Разрешат брать с собой только то, что приобретено на территории кинотеатра.

Данная мера связана с тем, что прибыль баров падает до 10% из-за того, что многие зрители приходят на сеансы со своим продуктами. Новые правила работы и посещения кинотеатров опубликованы на портале нормативных правовых актов.

В Минкульте предложили закрепить ряд обязанностей за демонстратором фильма, среди которых указывается поддержание необходимого уровня безопасности в кинотеатре, организация эвакуации при возникновении ЧС, соблюдение требований закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и прочее.

Также ведомство рекомендует дополнить Кодекс об административных нарушениях статьей, которая предусматривает штрафы за фото-, аудио- и видеозаписи кинолент, которые транслируют в кинотеатрах.