Путин назвал предложение Трампа о помощи залогом восстановления двусторонних отношений

Президент РФ Владимир Путин оценил предложение Дональда Трампа о помощи России в борьбе с лесными пожарами, как залог того, что «в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, по инициативе американской стороны.

В разговоре Трамп предложил Путину помощь в связи со сложной пожарной ситуацией в Сибири. Президент РФ отметил, что при необходимости воспользуется этим предложением. Глава государства выразил благодарность своему американскому коллеге за внимательное отношение и предложение помощи. Он также сообщил, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с огнем.

Пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров леса. В четырех регионах России был введен режим ЧС. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Министерства обороны РФ при тушении пожаров. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия и в одном районе Республики Саха.