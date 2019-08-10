Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ДТП с автобусом под Новороссийском: стали известны новые подробности

Александра Романовская
03:28 10.08.2019
Авария с участием экскурсионного автобуса произошла под Новороссийском 7 августа.
© Видео: krd_chp, ВКонтакте © Фото: Следственный комитет России

Водитель экскурсионного автобуса, ДТП с участием которого произошло под Новороссийском 7 августа, находился за рулем дольше положенного времени. 

Отмечается, что согласно показаниям тахометра, мужчина провел за рулем больше времени, чем положено. Об этом сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что задержанному водителю автобуса предъявили обвинение только по одной из двух заявленных статей – «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей».

«Нами было подано ходатайство о том, что ему незаконно вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ходатайство удовлетворено», - цитирует ТАСС адвоката задержанного Романа Полякова Александра Скорикова.

Согласно решению суда, под стражей Роман Поляков будет находиться до 8 октября.

Напомним, ДТП под Новороссийском произошло 7 августа. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего оба транспортных средства упали с обрыва. В аварии пострадали 44 человека, трое – среди которых двое детей – погибли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата10.08.2019, 03:00
Марш-бросок и стрельба из Макарова: конкурс капитанов «Рембата» прошел в Омске
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата09.08.2019, 11:11
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на конкурсе «Авиадартс»
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:28 В стране и мире
Видео
ДТП с автобусом под Новороссийском: стали известны новые подробности
02:41 В стране и мире
Шуба вместо купальника: синоптики предупредили о заморозках
00:59 В стране и мире
В СЦКК назвали грубейшим нарушением атаку ВСУ на юг ДНР
00:21 В стране и мире
Видео
Как в мясорубке: мощный торнадо пронесся по Люксембургу
23:59 В стране и мире
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Предвестник катаклизмов: откуда появился сельдяной король
Видео
Как погиб Михаил Круг: новые данные и хронология событий
Видео
Проезд поезда по Крымскому мосту: кадры очевидцев
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Видео
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.