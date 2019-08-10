Шуба вместо купальника: синоптики предупредили о заморозках

Метеорологи прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов по Цельсию в Коми и Архангельской области. Такая температура будет держаться в выходные, а также в начале следующей недели.

«Можно уже с уверенностью сказать, что это лето войдет в историю как экстремальное», - пишет РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр Коми.

Кроме того, отмечается, что такое длительное сочетание холодной и дождливой погоды наблюдается впервые за 50 лет.