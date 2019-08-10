Бывшего главу аппарата экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

В Киргизии задержали Бывшего главу аппарата экс-президента страны Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова. Он помещен под стражу до 8 октября.

Причиной такому решению послужил захват заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Первомайского районного суда Бишкека.

Напомним, что спецоперацию по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева начали проводить 7 августа. Против сторонников Атамбаева были применены спецсредства, на что из резиденции экс-президента был открыт встречный огонь. Кроме того, сторонники Атамбаева захватили и удерживали шесть спецназовцев.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам восьмого августа. Его арестовали до 26 августа.