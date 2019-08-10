Стали известны подробности «огненного» ДТП с Tesla на МКАД

Как стало известно «Звезде», за рулем загоревшейся на МКАД Tesla находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. В салоне авто, по предварительным данным, также были двое его детей.

Все они были доставлены в ГКБ им. Виноградова. В больнице «Звезде» не подтвердили информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что водитель Tesla находится в коме после аварии. Медики отметили, что он госпитализирован в травматологию, однако никаких подробностей о его состоянии не сообщили.

Как рассказал источник телеканала в правоохранительных органах, вероятно, Tesla ехала на автопилоте и не распознала стоящий впереди эвакуатор, после столкновения с которым она и загорелась.

ДТП произошло на 41 километре Московской кольцевой автодороги вечером 10 августа.