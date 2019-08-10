Три человека пострадали в аварии с Tesla на МКАД

В Москве на 41 километре МКАД автомобиль Tesla столкнулся с эвакуатором. В результате аварии произошел взрыв, трое человек пострадали, сообщили «Звезде» в столичном управлении ГИБДД.

Водитель автомобиля и двое его пассажиров были доставлены в ГКБ им. Виноградова.

Как сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах, за рулем автомобиля находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Кадры произошедшего в Сети публикуют очевидцы. На них видно, что огонь полностью охватил машину, а изнутри автомобиля раздался хлопок.

К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать.