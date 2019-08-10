Сгорели заживо: в Танзании 60 человек погибли при взрыве бензовоза

Мощный взрыв в Танзании унес жизни 60 человек, еще 70 - получили ранения.

Трагедия произошла в регионе Морогоро, примерно в 200 километрах от крупнейшего города страны - Дар-эс-Салама.

Там перевернулся грузовик, перевозивший топливо. Находящиеся неподалеку местные жители устремились к месту аварии с канистрами, чтобы собрать бензин. В этот момент произошел взрыв.

Кроме того, погибли уличные торговцы, которые работали в районе ЧП, и проезжающие мимо мотоциклисты. Из-за сильнейших ожогов опознать тела невозможно.

Как пишет Acento21, пожар мог начаться из-за того, что к автоцистерне подошел человек с сигаретой. Однако официальная причина трагедии не озвучивалась.

Подобный инцидент произошел в 2010 году в Конго. Тогда количество жертв взрыва бензовоза превысило 300.