В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2179 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3524,96 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска, включая один воздушный и один морской, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска «Джлеб».

С 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 578 466 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 303 801 внутренних переселенцев.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на девятое августа 2019 года восстановлено 32 150 жилых домов, 881 образовательное и 191 медицинское учреждение. Отремонтировано 1077,4 километров автомобильных дорог.

Однако и сейчас продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации - девятого августа зафиксировано 24 обстрела.

Террористические группировки продолжают предпринимать попытки расширения подконтрольных территорий силовым путем, осуществляют концентрацию вооруженных отрядов в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Кроме того, была зафиксирована переброска из района населенного пункта Хиш около 120 боевиков запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам», трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Террористами запрещенной в России группировки «Аджнад аль-Кавказ» из населенного пункта Кафер-Седжна на линию соприкосновения направлено около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика.

Помимо этого, в районе населенного пункта Кнедда террористы сосредоточили до 150 боевиков запрещенной в России группировки «Исламской партии Туркестана», 13 пикапов с установленными на них минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.