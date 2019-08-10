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«И ядерное оружие прихватите»: Германия ответила на угрозы США о выводе войск

Дарья Муромова
22:40 10.08.2019
США заявили о таких действиях из-за того, что Германия не увеличивает расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние нужды.
«И ядерное оружие прихватите»: Германия ответила на угрозы США о выводе войск
© Фото: pixabay.com

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч отреагировал на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может вывести часть американских войск из Германии в Польшу.

Посол заявил о таких последствиях из-за того, что Германия не увеличивает расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние нужды.

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие», - заявил Барч.

Он добавил, что ядерное оружие США должны не перевезти в Польшу, а «забрать домой», потому что развитие этой ситуации приведет к ухудшению отношений с Россией, а это противоречит интересам Германии и всей Европы, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Еще в 2014 году страны НАТО пообещали повысить оборонные расходы до двух процентов от ВВП. Большую часть бюджета альянса составляют расходы США, за что Дональд Трамп не раз критиковал коллег. Особенно недоволен он был Германией, чьи расходы на оборону составляют один процент от ВВП.

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