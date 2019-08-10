Генпрокурор США заинтересовался обстоятельствами смерти Эпштейна

Министерство юстиций США и Федеральное бюро расследований начали изучать обстоятельства смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, который находился в предварительном заключении по подозрению в организации секс-торговли. В эту субботу он покончил с собой в камере.

«Я был потрясен, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он в федеральном заключении», - заявил генеральный прокурор Уильям Барр.

В Сети и в СМИ уже начали обсуждать вопрос, каким образом надзиратели тюрьмы допустили самоубийство Эпштейна. Позже выяснилось, что мужчина не находился на особом контроле как человек, склонный к суициду, пишет РИА Новости.

По данным свидетелей, с 2002 по 2005 года Эпштейн вступал в интимную связь с десятками несовершеннолетних девушек, многим из которых было не более 14 лет. Он расплачивался с ними наличными деньгами, а после поручал некоторым из них вербовать новых девушек. Сам Эпштейн отвергал обвинения.