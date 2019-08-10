Мощнейший супертайфун обрушился на побережье Китая: видео

Супертайфун «Лекима» обрушился на восточную провинцию Чжэнцзян в Китае. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 метров в секунду.

В Тайване жертвой стихии стал один человек, еще несколько пострадали, сообщило агентство Xinhua. Также лишены электроснабжения десятки тысяч жителей.

Ранее китайские власти объявили «красный» уровень опасности в связи с приближающимся тайфуном. До прихода стихии от побережья в безопасные воды отошли 2184 транспортных судна. Были отменены 204 паромных маршрута и остановлены 1257 поездов.

Ранее «Лекима» прошел по территории Японии. Больше всего пострадали острова Окинава, Исигаки и Мияко. Специалисты местных экстренных служб сообщили о четырех пострадавших.