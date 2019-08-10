Северная Корея произвела запуск неопознанных снарядов
Снаряды выпустили из северо-восточного города Хамхунг.
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Северная Корея выпустила 10 августа два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
«Военные следят за ситуацией в случае дополнительных пусков, сохраняя при этом положение готовности», - говорится на сайте агентства Yonhap.
Кроме того, по заявлению Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были выпущены из северо-восточного города Хамхунг.