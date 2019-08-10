Взрыв и пожар: самовозгорание Tesla на МКАД сняли на видео
В результате ДТП никто не пострадал.
© Видео: gagorun , Instagram, ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве, на 41 километре МКАД, произошло самовозгорание автомобиля Tesla.
Кадры ЧП в Сеть выкладывают очевидцы. На них видно, что огонь полностью охватил машину, а изнутри машины внезапно раздался хлопок.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГИБДД, пожар, разгоревшийся на площади пять квадратных метров, оперативно удалось потушить.
В результате инцидента никто не пострадал.