Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Дорожно-транспортная ситуация в Москве начнет ухудшаться с 26 августа - после окончания сезона отпусков и с началом подготовки к учебному году. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам экспертов дорожный трафик вырастет в этот период на 15-17%, что означает увеличение количества машин на 100-125 тысяч. ЦОДД посоветовал автолюбителям по возможности не ездить по маршрутам возле крупных торговых центров и детских магазинов в дневное и вечернее время.

В ЦОДД также отметили, что уже со второго сентября на дорогах Москвы стабилизируется рабочее движение. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.