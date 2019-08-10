Крыша стадиона «АЗ Алкмар» рухнула в Нидерландах: видео
На кадрах видно, что упавшая крыша разрушила часть трибун.
© Видео: Stephan Brandhorst, Twitter © Фото: AZAlkmaar, ZonaFUT1 Twitter
Крыша стадиона голландского футбольного клуба «АЗ Алкмар» частично обрушилась.
Последствия разрушений опубликованы в Twitter команды. Видео с места событий выложил журналист Стефан Брандхорст.
Как сообщают голландские СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
Причина, по которой произошло обрушение, неизвестна. Вероятно, сооружение обвалилось из-за сильнейших ливней, прошедших накануне в стране.
15 августа на стадионе должен был пройти матч «АЗ Алкмар» против украинского клуба «Мариуполь» в рамках третьего раунда Лиги Европы. Теперь, скорее всего, встреча будет перенесена.