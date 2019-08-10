Эксперт оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг версию о том, что нетипичные погодные условия в России связаны с применением климатического оружия со стороны США.

«Во-первых: это все, мягко выражаясь, бред. Во-вторых: самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий. В-третьих: причина того, уже набившая оскомину, - это глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором», - сказал Тишковец.

Он добавил, что переносы воздушных масс в направлении запада и востока ослабевают, в то время как влияние юга и севера увеличивается. Именно по этой причине в европейской части России наблюдаются дожди и холод, а в Сибири - аномальная жара.

Эксперт отметил, что раньше Россия была лидером по разработке климатического оружия. До сих пор такие технологии есть только у нескольких стран.

«Если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали. И у нас есть, что называется, "свой ответ Чемберлену"», - подчеркнул Тишковец в эфире «Говорит Москва».

Тишковец, как бывший военный метеоролог, рассказал о принципах работы климатического оружия. Оказалось, что станции на Аляске и в Норвегии иногда занимаются бомбардировкой верхних слоев атмосферы. При этом в ионосфере возникает плазменное облако, которое сильно нагревается - это провоцирует блокирующие антициклоны или усиление циклонических вихрей, что приводит к изменениям в климате.