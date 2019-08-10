Ученые нашли новый способ лечения болезни Альцгеймера

Американские ученые провели исследование и выяснили, что периодическое переливание крови пожилым пациентам помогает снизить риск развития возрастных болезней мозга, в том числе и Альцгеймера.

Дело в том, что в крови молодых людей содержатся белки хронокины, наличие которых улучшает регенерацию стволовых клеток.

В ходе исследования испытуемым, у которых диагностирован Альцгеймер, вводили кровь, обогащенную вышеназванными белками.

Эксперимент проводился пять дней, далее врачи делали 12-недельный перерыв. После повторного введения крови состояние пациентов оценивалось как стабильное. Без инъекций оно бы ухудшилось, сообщает New Atlas.

Кроме того, по мнению ученых, замедлить развитие болезни Альцгеймера можно, если человек активно занимается спортом или другой физической нагрузкой.