Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева

Ушла из жизни руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева.

Она работала в издательском доме с 1993 года.

«Она была гением места для “Коммерсанта”, его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем», - говорится в сообщении на сайте СМИ.

Отмечается, что журналист умерла от болезни. Однако не уточняется, какое именно заболевание было у Афанасьевой.

Коллеги бывшего руководителя группы выпуска газеты признались, что до последнего ждали, что Афанасьева поправится и выйдет на работу.