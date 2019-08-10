Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Журналист ушла из жизни 9 августа из-за болезни.
© Фото: Валерий Левитин, РИА Новости
Ушла из жизни руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева.
Она работала в издательском доме с 1993 года.
«Она была гением места для “Коммерсанта”, его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем», - говорится в сообщении на сайте СМИ.
Отмечается, что журналист умерла от болезни. Однако не уточняется, какое именно заболевание было у Афанасьевой.
Коллеги бывшего руководителя группы выпуска газеты признались, что до последнего ждали, что Афанасьева поправится и выйдет на работу.