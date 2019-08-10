Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла «Урал»

Президент России Владимир Путин приехал на международное байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, на мотоцикле «Урал» с коляской. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора города Михаил Развожаев и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

«Очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую десять лет назад. Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине», - сказал Путин, обращаясь к участникам фестиваля.

Байк-шоу «Тень Вавилона», которое организовывает мотоклуб «Ночные волки», стало 11-м по счету из тех, которые проводятся в Крыму. В этот раз шоу будет заключаться в масштабных трюковых, пиротехнических и музыкальных действиях.