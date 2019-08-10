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В ДНР заявили об усилении позиций ВСУ возле Мариуполя

Дарья Муромова
19:16 10.08.2019
Накануне вечером ВСУ обстреляли поселок Коминтерново, при этом погибли двое ополченцев.
© Видео: Пресс-служба УНМ ДНР, YouTube © Фото: pressjfo.news, Facebook

Бойцы ВСУ укрепляют позиции и наращивают силы около Мариуполя, заявил руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что силовики пользуются тем, что ополченцы соблюдают режим прекращения огня, и продолжают проводить фортификационное оборудование позиций, к переднему краю доставлены средства инженерного разграждения УР-77.

Безсонов подчеркнул, что разведка обнаружила в районе трех населенных пунктов на юге Донецкой области самоходные реактивные установки, и не исключил усиления напряжения.

Глава пресс-службы добавил, что, по имеющейся информации, силовики собираются отправить на передовую снайперские пары для ведения огня по позициям ополченцев.

Безсонов предостерег Украину от попыток эскалации конфликта.

«В противном случае вы получите симметричный адекватный ответ. Приказ на ведение ответного огня в случае угрозы нашим мирным жителям уже получен», - заключил Безсонов.

Накануне вечером ВСУ обстреляли поселок Коминтерново, при этом погибли двое ополченцев. «Звезда» ранее публиковала кадры последствий артиллерийского обстрела.

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