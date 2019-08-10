В проливке склада в Ачинске задействовали «Уран-14» и Ил-76

«Предает себя и не в первый раз»: что происходит с актером Анатолием Пашининым

Напомним, в результате пожара, который произошел пятого августа на складе МТО Центрального военного округа под Ачинском, была нарушена молниезащита склада , а также выведены из строя молниеотводы хранилищ.

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