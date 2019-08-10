В проливке склада в Ачинске задействовали «Уран-14» и Ил-76
Для ликвидации последствий задействованы многофункциональные робототехнические комплексы пожаротушения «Уран-14» и специальные бронированные пожарные машины на базе танка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Ачинском районе Красноярского края военные инженеры проводят проливку территории склада боеприпасов, где ранее произошло возгорание.
Для ликвидации последствий задействованы многофункциональные робототехнические комплексы пожаротушения «Уран-14» и специальные бронированные пожарные машины на базе танка. Продолжают сброс воды на территорию склада и самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.
Напомним, в результате пожара, который произошел пятого августа на складе МТО Центрального военного округа под Ачинском, была нарушена молниезащита склада, а также выведены из строя молниеотводы хранилищ.