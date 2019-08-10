ДНР: в украинской армии разрешили снайперам стрелять по мирным жителям

Командование украинских силовиков направило снайперов на линию разграничения. Им разрешено стрелять по военнослужащим Народной милиции ДНР, а также по мирным жителям. Такой информацией поделился начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«В указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: "самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности - член вооруженных формирований или гражданское лицо"», - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По его словам, такие действия не только направлены на активизацию военных действий, но и противоречат условиям перемирия и международным конвенциям.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе 21 июля. Контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. Однако регулярно поступают сообщения о его нарушении.