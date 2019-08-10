Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»

Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал на своей странице в Instagram о съемках спортивной драмы с рабочим названием «Мистер Нокаут».

«Кино... Работаем... Погода не айс. Но мы в помещении...что радует. Олимпиада 64... Красивая форма, да? "Мистер Нокаут" в процессе», - написал актер.

В мае выяснилось, что режиссер Артем Михалков снимает фильм об участии сборной СССР по боксу в летней Олимпиаде 1964 года в Токио. В роли олимпийского чемпиона Валерия Попенченко выступит актер Виктор Хориняк, а вот его тренера - Григория Кусикьянца - сыграет Сергей Безруков.

Выход в широкий прокат «Мистера Нокаута» запланирован на следующий год.