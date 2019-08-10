Землетрясение произошло в Кузбассе

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,4. В эпицентре была зафиксирована интенсивность 2,5. Об этом сообщили на сайте Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала.

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Прокопьевск.