Землетрясение произошло в Кузбассе
Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4.
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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,4. В эпицентре была зафиксирована интенсивность 2,5. Об этом сообщили на сайте Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала.
Подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Прокопьевск.
«У нас зарегистрировано одно сейсмособытие в 10.01, село Большая Талда в Прокопьевском районе. Магнитуда 2.3, звонков от жителей не поступало», - цитирует «Сибдепо» сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.