В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

В Германии от удара молнии в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн в Баден-Вюртемберге пострадали 15 футболистов.

Известно, что ЧП произошло во время тренировки девятого августа - молния ударила недалеко от спортивной площадки, один человек потерял сознание. Все футболисты от 19 до 48 лет были доставлены в больницу с легкими травмами.

По данным Merkur, экстренные службы Баден-Вюртемберга и Баварии получили множество вызовов за последние сутки.

Из-за сильной грозы и дождя в Баден-Вюртемберге перенесли начало матча кубка DFB - из-за мощного ливня прожекторы вышли из строя, а зрителей на нижних рядах попросили пересесть в безопасное место.