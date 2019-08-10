В Кирове затопило пять этажей жилого дома из-за дождя

Жители одного из жилых домов Кирова пострадали от затянувшегося дождя - один из подъездов затопило с пятого по первый этаж. Фото были опубликованы в одном из местных пабликов в соцсети.

© zlo43, Вконтакте

Вода просочилась через крышу и межэтажные перегородки, из-за чего влага стала скапливаться на лестничных площадках. Известно, что дом обслуживает управляющая компания «Аква ДСК», однако обращались ли в нее жильцы, не ясно.

© zlo43, Вконтакте

По прогнозам синоптиков, дождь в Кирове будет идти все выходные и лишь в понедельник осадки прекратятся.