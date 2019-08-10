Ученые обнаружили две пригодные для жизни планеты

Около карликовой красной звезды Тигарден найдены две экзопланеты, признанные наиболее подобными Земле. Потенциально они могут быть пригодны к жизни.

Еще в 2003 году были открыты две планеты с литерами TGb и TGc. Они имеют массы в 1,25 и 1,33 земной массы соответственно и находятся на расстоянии 12,5 световых лет от Солнечной системы. Первая планета вращается вокруг Тигарден за 4,91, а вторая - за 11,4 земного дня.

«Применяя аналитическую модель обитаемости, мы обнаруживаем, что поверхностная жидкая вода может присутствовать на обеих планетах для широкого спектра атмосферных свойств, что делает их привлекательными целями для поиска биосигналов», - считают астрофизики из Израиля Амри Вандель и Лев Таль-Ор.

Ученые думают, что на экзопланетах возможно существование в жидкой форме воды и атмосферы. Но обе они всегда обращены к звезде одной стороной, а значит, на них нет смены дня и ночи.

По данным исследователей, температура поверхности TGb колеблется в диапазоне между 0 и 50 градусами по Цельсию, а на TGc холоднее, чем на Марсе, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Astrophysical Journal Letters.