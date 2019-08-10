«Все, кто был в контакте с Вербер - в группе риска»: врач о болезни фэшн-директора ЦУМа

При менингококковом сепсисе, который унес жизнь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, наблюдается крайне высокая смертность. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Настолько высокая, что по статистике выживаемость близится к нулю. Фактически, у Аллы Вербер не было шансов даже при безупречных действиях врачей», - заявил он изданию «Телепрограмма».

Как заявил Викулов, сейчас появился новый штамм менингококка- W135. Он отметил, что долгое время бактерия может оставаться недиагностированной и проявляться в виде насморка. Кроме того, менингококк в неактивном состоянии может жить в верхних дыхательных путях и быть выявленным только при прицельном и тщательном обследовании.

Викулов добавил, что бактерия менингококка может вызвать поражение ЦНС и привести к тяжелому бактериальному менингиту с большой вероятностью смертельного исхода. Как заявил врач, все, кто в последнее время контактировал с Вербер, в настоящее время находятся в группе риска.

Представители Вербер заявили, что причиной ее смерти стал менингoкoккoвый сепсис.

Вербер умерла 6 августа в больнице на итальянском курорте. Ранее сообщалось, что причиной ее смерти стал обширный инфаркт. Похороны фэшн-директора ЦУМа пройдут 14 августа в канадском Торонто.