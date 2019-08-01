СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена

Вашингтон получил разведывательные данные о смерти Хамзы бен Ладена – сына и потенциального наследника основателя террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

Предположительно Хамзе бен Ладену было около 30 лет. Он переехал вместе с отцом в Афганистан в 1996 году, когда бен Ладен объявил войну США.

Ранее стало известно, что Вашингтон назначил награду 1 миллион долларов за информацию о Хамзе бен Ладене, который был внесен в санкционные списки за причастность к терроризму.

В Госдепе называли предположительное место, где может находиться сын Усамы бен Ладена. В ведомстве полагали, что он может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или находиться на территории Ирана.

О том, что США получили разведданные о смерти Хамзы сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников в США. В сообщении уточняется, что не названы дата и место смерти, как и нет информации о возможной роли США в смерти Хамзы.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в РФ