Два мощных тайфуна надвигаются на Приморье
В Тихом океане бушуют два мощных тайфуна, которые начали свое движение к Приморью.
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Сразу два мощных тайфуна движутся на Приморье.
Штормы «Крос» и «Леким» достигнут региона уже к концу следующей недели.
Начиная с понедельника, жителям Приморского края стоит ожидать дожди, а к выходным погода значительно ухудшится: помимо непрекращающихся осадков, в регионе похолодает в среднем на пять градусов.
При этом, по данным местных СМИ, есть вероятность, что тайфун «Крос» не дойдет до Приморья, а развернется в сторону Японии.