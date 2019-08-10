Два мощных тайфуна надвигаются на Приморье

Сразу два мощных тайфуна движутся на Приморье.

Штормы «Крос» и «Леким» достигнут региона уже к концу следующей недели.

Начиная с понедельника, жителям Приморского края стоит ожидать дожди, а к выходным погода значительно ухудшится: помимо непрекращающихся осадков, в регионе похолодает в среднем на пять градусов.

При этом, по данным местных СМИ, есть вероятность, что тайфун «Крос» не дойдет до Приморья, а развернется в сторону Японии.