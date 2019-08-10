Команда России лидирует после очередного этапа конкурса «Верный друг»

Задержать вооруженного нарушителя, досмотреть его и отразить внезапное нападение на вожатого - все это задания очередного этапа конкурса «Верный друг» - «Защитная служба». Жюри оценило работу служебной собаки и вожатого.

По итогам этого этапа конкурса лидерскую позицию по сумме баллов заняла команда из России. Следом идет сборная Белоруссии. Третий результат - у Казахстана.

© Пресс-центр АрМИ-2019

Высокий результат на третьем этапе соревнования продемонстрировала команда ДОСААФ, которая выступает вне конкурса.

«Я уже 31 год занимаюсь собаками. Уровень участников конкурса растет год от года. Самое главное в воспитании собаки - сделать так, чтобы она поняла, что человеку от нее нужно. Обучение собаки послушанию - долгий и трудоемкий процесс», - отметил тренер по работе со служебными собаками Андрей Цветков.

© Пресс-центр АрМИ-2019

На конкурсе «Верный друг» он в специальном костюме выступает в роли нарушителя и оценивает на себе рабочие качества собаки.