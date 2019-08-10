Обвиняемый в торговле людьми миллиардер покончил с собой

Американский миллионер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, покончил жизнь самоубийством в тюремной камере в Нью-Йорке.

Его нашли мертвым утром в субботу. Эпштейн ожидал суда по обвинению в заговоре и торговле людьми. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Издание отмечает, что новость о смерти Эпштейна появилась спустя две недели после первой попытки суицида в тюремной камере.

Эпштейн был арестован в июле после того, как его самолет, который прибыл из Парижа, приземлился в аэропорту в штате Нью-Джерси.

Как заявили свидетели, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступил в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними деньгами, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн отвергал все обвинения.

У мужчины раньше были тесные связи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Также он хорошо общался с экс-лидером США Биллом Клинтоном.