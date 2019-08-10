Три машины столкнулись на трассе М-4 «Дон»

На автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области столкнулись Hyundai Elantra и Toyota Corolla. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд 26-летнего водителя Hyundai на полосу встречного движения. Об этом сообщил Дмитрий Шульгин, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области.

«Спустя около 5-10 минут водитель грузового автомобиля MAN с прицепом, 60-летний житель Ростовской области, двигавшийся в сторону Ростова-на-Дону, допустил столкновение с указанными автомобилями, водители и пассажиры которых находились вне салона транспортных средств, в непосредственной близости от места ДТП», - объяснил собеседник «Звезды».

В результате аварии погиб водитель Hyundai Elantra, еще пять человек, включая 9-летнюю девочку, доставили в больницу.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.