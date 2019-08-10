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Новый этап: на «Танковом биатлоне» стартовали эстафеты

Татьяна Полуказакова
Алексей Самолетов
16:38 10.08.2019
По итогу полуфинала, который состоялся на полигоне Алабино 10 августа, лучшее время на финише показала команда Казахстана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На конкурсе «Танковый биатлон» стартовал второй этап соревнований - полуфинальные эстафеты. В них принимают участие 16 лучших сборных из двух дивизионов.

Первый полуфинальный заезд на подмосковном полигоне Алабино прошел уже сегодня. За лидерство боролись команды Китая, Казахстана, Азербайджана и Сербии. По итогу заезда лучшее время показали казахи. 11 августа пройдет гонка первой четверки команд второго дивизиона. В ней примут участие Мьянма, Уганда, Вьетнам и Таджикистан.

Трасса эстафеты предполагает одновременный старт и четыре варианта прохождения маршрута. Каждый из них предусматривает преодоление четырех кругов: скоростную гонку, фланговую стрельбу с ходу из танковой пушки, стрельбу из зенитного пулемета и стрельбу из спаренного пулемета).

Эстафета будет проходить четыре дня. По ее итогам будут определены четверки лучших команд для финальных заездов. Команды второго дивизиона поборются за звание лучшей 15 августа, сборные первого дивизиона - 17 августа, в день закрытия АрМИ-2019.

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