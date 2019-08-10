Разруха и дымящиеся дома: кадры последствий обстрела ВСУ по Коминтерново
Вчера бойцы ВСУ в третий раз нарушили режим прекращения огня, совершив артиллерийский обстрел по населенному пункту Коминтерново в Донецкой Народной Республике. В результате погибли два человека. «Звезда» публикует кадры последствий.
На видео видны еще не догоревшие остатки жилых конструкций, сломанная кровля, следы от снарядов. Повсюду лежат обломки строений, некоторые дома разрушены почти полностью.
Украинские силовики обстреляли населенный пункт ДНР из 120-мм минометов, а также применяли стрелковое оружие, БМП и автоматические станковые гранатометы.
По словам главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, этот обстрел - очередная попытка со стороны ВСУ спровоцировать ополченцев на нарушение перемирия. Но на нее бойцы ДНР не поддались. Пушилин призвал наблюдателей вмешаться в ситуацию и принудить Украину к выполнению своих обязательств.