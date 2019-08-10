Разруха и дымящиеся дома: кадры последствий обстрела ВСУ по Коминтерново

Вчера бойцы ВСУ в третий раз нарушили режим прекращения огня, совершив артиллерийский обстрел по населенному пункту Коминтерново в Донецкой Народной Республике. В результате погибли два человека. «Звезда» публикует кадры последствий.

© ТРК "Звезда"

На видео видны еще не догоревшие остатки жилых конструкций, сломанная кровля, следы от снарядов. Повсюду лежат обломки строений, некоторые дома разрушены почти полностью.

© ТРК "Звезда"

Украинские силовики обстреляли населенный пункт ДНР из 120-мм минометов, а также применяли стрелковое оружие, БМП и автоматические станковые гранатометы.

© ТРК "Звезда"

По словам главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, этот обстрел - очередная попытка со стороны ВСУ спровоцировать ополченцев на нарушение перемирия. Но на нее бойцы ДНР не поддались. Пушилин призвал наблюдателей вмешаться в ситуацию и принудить Украину к выполнению своих обязательств.