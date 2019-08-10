Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни

В США школьница Брук Миллс из города Оберн сфотографировалась рядом с деревом и едва не стала жертвой нападения змеи.

Фото решила сделать на память мать девочки перед уроками в день первого занятия в школе. По ее словам, она успела дважды сфотографировать дочку и потом, попросив ее улыбнуться, заметила пресмыкающееся. На получившихся снимках видно, что змея смотрит на девочку и будто готовится напасть.

«Я сказала: "Брук, подойди ко мне". Она посмотрела на меня так, будто хотела продолжать фотографироваться. Тогда я сказала: "Брук, сейчас же отойди от дерева". Я произнесла это спокойно, но я уверена, что на моем лице все и так было написано», - рассказала женщина.

Змея не успела напасть на школьницу, и теперь у семьи есть пугающее фото на память о первом дне учебы девочки. Об этом сообщает телестанция WBRL.

© Brooke Mills, Facebook

Многие пользователи Сети поделились на своих страницах в соцсетях историей девочки.

«У меня б инфаркт случился», - написал один из пользователей под фото девочки. «Теперь на деревья смотреть страшно», - заявил другой комментатор.

Змея на снимке - питон, они обитают на юге Соединенных Штатов. Питоны не являются ядовитыми животными, однако рептилия может задушить человека, особенно если от него пахнет кормовым животным.