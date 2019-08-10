Выбитые окна и искореженные авто: последствия мощного торнадо в Люксембурге

В результате торнадо, который пронесся по Люксембургу, пострадали девятнадцать человек. Смерч обрушился на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим зданиям.

«Звезда» публикует видео последствий разгула стихии. На кадрах видно, что на улицах города разбросаны обломки конструкций и ветки деревьев, припаркованные машины получили повреждения, а в некоторых домах после смерча оказались выбиты окна.

В пострадавших от смерча районах работали пожарные и полиция, они провели эвакуацию порядка 60 человек, сообщает издание RTL.