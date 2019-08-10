Определена «самая беременная» область в 2018 году

Самую большую долю беременных женщин в 2018 году в России зарегистрировали в Алтайском крае, а самую маленькую - в Курской области. Эти данные следуют из статистического сборника Министерства здравоохранения РФ.

«Беременность, роды и послеродовой период на 100 тысяч населения: Алтайский край (19 331,7), Калининградская область (17 945,3) Республика Тыва (16 456,9)», - говорится в отчете.

Минимальное по стране количество беременных женщин в прошлом году зафиксировано в Курской, Тюменской и Амурской областях.

В сборнике также отметили, что в 2018 году в России родились около 1,6 миллиона детей.