Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы
Авария произошла возле дома №71 по Ленинградскому шоссе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Десять человек, двое из которых – дети, пострадали в результате аварии на севере Москвы.
Там рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, 71.
«Звезда» публикует кадры с места аварии.
Шесть раненых пассажиров госпитализировали. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Остальные получили травмы средней степени тяжести, информирует «Интерфакс».