Десять человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы

Десять человек, двое из которых – дети, пострадали в результате аварии на севере Москвы.

Там рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, 71.

«Звезда» публикует кадры с места аварии.

Шесть раненых пассажиров госпитализировали. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Остальные получили травмы средней степени тяжести, информирует «Интерфакс».