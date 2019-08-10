Под Астраханью в ДТП разбилась семья с детьми
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Виновник аварии устанавливается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: punkt-a.info
Серьезное ДТП произошло на автодороге Волгоград - Астрахань. Там в 10.55 утра произошло столкновение двух автомобилей - Lada Granta и Honda Fit.
«В результате столкновения погибла семья», - рассказал «Звезде» инспектор по особым поручениям УМВД России по Астраханской области Артем Сладков.
Молодая пара и два их ребенка находились в отечественном автомобиле.
Водитель иномарки был доставлен с травами в больницу, где скончался.
Все обстоятельства произошедшего выясняются. Виновник аварии будет установлен после проведения проверки.